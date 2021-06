"Pour l'honneur des Rochambelles", c'est le titre de l'ouvrage publié par Karine Lebert aux éditions des Presses de la Cité.

L'histoire est la suivante:

De nos jours, à Trouville, lors d'une remise de médaille pour saluer son action héroïque durant la Libération, Alma est victime d'un malaise. Elle a ces mots : "Pardonne-moi, Lucie..." Car elle porte en elle un secret qui a hanté longtemps son existence hors du commun. En 1944, Alma s'est enrôlée parmi les Rochambelles, ces infirmières et ambulancières de la 2e DB. Elle était au plus près des soldats, de l'Angleterre aux plages du Débarquement, de Paris à l'Allemagne, conciliant son engagement et sa vie de femme.

Au sein d'une famille désunie, sa petite-fille, Marion, va chercher à remonter le fil du temps et le passé d'Alma, en interrogeant des témoins de l'époque. Afin de savoir qui est Lucie. Et de découvrir le secret coupable d'Alma...

Née en Normandie, dans l'Orne, Karine Lebert a été biographe pendant quinze ans, puis journaliste à Paris Normandie. Elle a notamment publié aux Presses de la Cité Ce que Fanny veut... (2015), Les Demoiselles de Beaune (2017), Les Amants de l'été 44 (2018), sa suite, indépendante, Pour l'amour de Lauren (2019) et Les Murmures du lac.