Pour la défense des droits du chat en liberté - JPO Enseignement catholique

Première partie :



L’Association pour la défense des droits du chat en liberté agit pour réguler la population de chats errants par la stérilisation. L’association recueille aussi les animaux… avec pour objectif de les faire adopter… Des portes ouvertes de l’association sont organisées ce week-end…

Monique Gillardie, la trésorière et Pascal Perez, le secrétaire, sont nos invités.





Deuxième partie :



Une journée pour mettre en valeur un projet éducatif, des valeurs centrées autour de l’accueil des enfants et adolescents et une communauté…

Le mois de mars reste rythmé par des opérations portes ouvertes dans les établissements scolaires et lieux de formation. L’enseignement catholique n’y échappe pas. Exemple ce week-end à Barbezieux avec l’ensemble Sainte-Marie et à Jarnac avec l’ensemble Saint-Pierre...

Pour en parler avec nous les chefs d’établissement Carole Couribaut, pour l’ensemble scolaire Sainte-Marie à Barbezieux, et Valérie Strohmenger, pour le collège Saint-Pierre à Jarnac…