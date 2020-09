Pourquoi lire ? Pourquoi acheter des livres ?

A l'occasion de la rentrée littéraire, Philippe-Henri et ses jeunes chroniqueurs abordent la question de la lecture et du livre. Pourquoi encore lire ? Quoi lire ? Qui lire ? Pourquoi faut-il soutenir vos libraires indépendants ? Au coeur de cette émission : les astuces pour reprendre pied dans la lecture, et des questionnaires sur vos auteurs préférés ou sur votre grand écrivain national.