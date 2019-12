Préjugix 400Mg - Collapsologie et Extinction rébellion en Charente

11h00-11h30

« Préjugix400mg » se présente comme une boite de médicaments avec sa notice et ses petits tubes. Mais ce médicament n’a pas d’effets indésirables et soigne nos préjugés à l’origine de nos discriminations conscientes et inconscientes. Francis Terrade, adhérant de l’O.S l'association basée à Villeneuve sur Lot, a participé à la phase de "Mise en boîte du Préjugix 400 mg". Un médicament lancé officiellement samedi en Nouvelle Aquitaine, sur la place New York.





11h30-12h00

Julien Audebert est membre du collectif Collapsologie en Charente. Margo Beffa et Nolwenn, étudiantes aux Beaux-Arts d’Angoulême, sont à l’initiative de la création du mouvement XR extinction rébellion en Charente. Elles et lui nous parlent des mesures contraignantes et de désobéissance civile que notre société doit observer pour éviter la catastrophe écologique.