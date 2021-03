prendre soin

Aurore, Bertrand Touzet, éd. Presses de la Cité

Que Dieu lui pardonne, Laurent Malot, XO éditions

L'amour au temps des éléphant, Ariane Bois, éd. Belfond

Les cendres du Serpent-Monde, Marine Sivan, éd. Scrinéo

La fleur perdue du chaman de K, Davide Morosinotto, éd. l'Ecole des Loisirs



Et en musique :

Générique : Minor Swing, par Antoine Santamaria

He turned the water into wine, Johnny Cash