Présentation générale de la bande dessinée - partie 1

La bande dessinée est-elle seulement destinée aux enfants ? Evidemment non ! A l'occasion de cette année 2020, année de la bande dessinée, Michel Bonnet nous propose une série d'émission consacrée à l'histoire de la bande dessinée. L'on débute aujourd'hui par ces jolis contes et comptines pour enfants... et qui ne sont pourtant pas destinés à l'origine, aux enfants !