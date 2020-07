'Charles Desjobert est un Jeune frère dominicain. Il vit au couvent du saint Nom de Jésus à Lyon.

Il a suivi une formation en philosophie et théologie à Lille. Et il est architecte de métier avec la spécialité d'architecte du patrimoine. Il participe notamment à l'étude de la réfection de la charpente de Notre Dame de Paris.

Il a découvert Pier Giorgio pendant ses études d’architecte à Strasbourg. Il a publié un ouvrage intitulé "Prier 15 jours avec Pier Giorgio Frassati : étudiant engagé" aux éditions Nouvelle Cité, dans la collection 'Prier 15 jours'.

Ces prières constituent une introduction à la spiritualité du bienheureux Pier Giorgio Frassati, mort en 1925 à l'âge de 24 ans et béatifié par Jean-Paul II en 1990. Il appartenait au tiers-ordre des dominicains et a voué son engagement religieux au service des plus démunis.

Prier 15 jours avec Pier Giorgio Frassati nous met au contact d’une de ces âmes de feu, passionnées, qui vont droit au but. Né dans une famille de grand renom, Pier Giorgio a tout pour s’installer dans une vie confortable et mondaine. Pourtant il choisit une autre voie, celle du service des plus pauvres dans les faubourgs de Turin. Malgré l’incompréhension de ses proches, il étonne tout autant par sa volonté et son humilité que par sa gaieté et son énergie inépuisable. Alpiniste de haut niveau, il parcourt les montagnes et y découvre la joie du dépassement de soi. Investi dans de nombreux mouvements étudiants, Giorgio est également très actif dans les mouvements politiques de son temps, combattant le fascisme naissant.

La lecture de ses lettres nous révèle son amour profond pour ceux qui sont délaissés, mais aussi les luttes qu’il doit mener pour persévérer dans son désir de servir ses frères. A l’âge de vingt-quatre ans, Pier Giorgio, sur le point de terminer ses études d’ingénieur, contracte la poliomyélite et meurt soudainement le 4 juillet 1925.

Béatifié en 1990, il est le saint patron des sportifs.