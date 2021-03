Printemps des Poètes : Angélique et les Haïku

Tout au long de la semaine, à l'occasion du printemps des poètes, nous vous proposons de retrouver Annie Coudène et Jacqueline Assaël de la maison d'édition provencale Jas sauvage. Elles nous proposent chaque jour une lecture chrétienne d'une oeuvre poétique recemment parue sous forme de sketch. Aujourd'hui, nous écoutons Angélique et les Haïku, écrit par Jacqueline Assaël et Annie Coudène.