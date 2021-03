Prise en charge de l'autisme - Sortir de la crise sanitaire par la vaccination

11h00-11h30

L’association Amicale Charente Handicap milite depuis 2 ans pour l’amélioration de la prise en charge, le respect, la dignité et le bien être de la personne handicapée. Aujourd’hui la prise en charge des personnes avec un handicap mental est essentiellement médicamenteuse souligne l’ACH qui souhaite un meilleur accompagnement personnalisé et humain.



11h30-12h00

Le docteur Agnès Riché, infectiologue et chef de service de Médecine Interne, Maladies Infectieuses, Diabétologie et Rhumatologie au centre hospitalier d’Angoulême fait le point sur le vaccin. Il est la seule solution à une sortie de crise, à condition que plus de 60 % de la population soit vaccinée avant l’été prochain.