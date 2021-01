Prix ARAL (Association Régionale des Amis du Limousin)

Florence Jaunez et Michèle Tharaud reçoivent Gérard Peylet, fondateur du prix ARAL, et Pascal Guillerm, lauréat du prix document, pour son guide-carnet de voyage DOLMENS ET MENHIRS EN LIMOUSIN.

Le prix littéraire a été décerné au poète Laurent Albarracin, pour son recueil L' HERBIER LUNATIQUE.

En partenariat avec la librairie Anecdote.

*L'ARAL (Association Régionale des Amis du Limousin) a été fondée en 2016. Elle a pour but premier d'intervenir dans la vie culturelle régionale en mettant en valeur les richesses du patrimoine et l'identité de la région Limousin. Son action est résolument pluridisciplinaire. Le prix ARAL récompense l'auteur d'un livre qui met en valeur l'identité de la région, ses qualités, les richesses de son patrimoine. Il doit avoir été écrit par un auteur qui a des liens profonds avec le Limousin. La publication doit être récente (sur une période d'un an, de la fin novembre de l'année suivante).