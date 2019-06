Tous les vendredis à 16h00

Cette émission hebdomadaire vous propose de découvrir ou de redécouvrir la littérature et la poésie sous un angle nouveau. Durant 25 minutes, l'équipe de Proésie vous présente des textes inédits et compositions personnelles, des jeux et des rubriques d'informations littéraires (l'immanquable Minute Culture-Confiture!).