Qu’est ce qu'éduquer ?

La pression est plus forte à tous les niveaux, l'éducation n'échappe pas au système de performance, sans que jamais on se demande ce qu'est l'éducation, ce que cela nécéssite, ni même ce que signifirait une éducation "réussie". Les adultes ne se font plus confiance entre eux, et cela n'aide pas les enfants à grandir. Virginie Orard vous explique comment notre éducation, influence le parent que nous sommes devenus. ?