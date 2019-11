Quand tu étais sous le figuier, Adrien Candiard

Quand tu étais sous le figuier, Propos intempestifs sur la vie chrétienne Adrien Candiard, Paris, Cerf, avril 2019, 163 p.

Ce livre est une méditation au long cours du récit de l’appel et de la vocation de Nathanaël dans l’évangile de Jean (Jn 1, 43-51). Proposée par un jeune dominicain qui vit au Caire, elle s’avère pétillante et simule le lecteur. En effet, chaque page est l’occasion de se rendre compte combien ce passage d’évangile, en apparence un peu complexe et obscur, peu prendre du sens au quotidien et ouvrir des chemins de conversion et d’espérance.