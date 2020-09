Que penser de "La grâce", le livre de Thibault de Montaigu?

C’est le roman d’une conversion, et je ne pouvais pas ne pas vous en parler, même si j’ai aussi de sérieuses réserves à l’égard de ce livre qui raconte l’histoire d’un enfant terrible de la société médiatique, une auteur talentueux et provocateur, un gamin de 40 ans qui traverse l’existence avec panache et cynisme. Et puis, c’est le coup de la grâce. Au départ, l’auteur se lance sur les traces de Xavier Dupont de Ligonnès, ce père de famille soupçonné d’avoir tué femme et enfants avant de disparaître dans la nature. Cette quête le mène à l’abbaye Notre-Dame du Barroux, dans le Vaucluse. Soyons clairs : Thibault de Montaigu n’est pas fait pour la vie monacale. Et pourtant, alors qu’il assiste à un office, je le cite, « J’ai senti en moi un point, une minuscule fleur de lumière qui commençait à grandir (…) Dieu était là, à l’intérieur de moi et derrière toute chose (…) Alors, je me suis mis à pleurer comme jamais dans ma vie. Les hymnes montaient vers les cieux et je me sentais littéralement déchiré de joie ». Un vrai miracle qui chamboule l’existence d’un athée convaincu, rattrapé par la grâce, et qui n’a plus qu’un objectif : conforter cet éblouissement mystique.



C'est la figure de son oncle franciscain qui va l’accompagner. L’oncle Christian, que le jeune Thibault a toujours regardé de loin, est un modèle de foi. Lui aussi s’est trouvé foudroyé par la grâce, lors d’un voyage en Espagne. L’auteur a retrouvé dans un article de presse le témoignage de frère Christian : « A un moment, j’arrête la voiture, et tout à coup j’ai la certitude de ne jamais avoir été autant aimé. Ça a été très violent, aussi lourd que du plomb, aussi fluide que de l’eau ». Un bouleversement radical qui conduisit donc Christian de Montaigu à la vie religieuse et au service des plus pauvres. Il venait pourtant de loin, le franciscain, avant ce coup de foudre divin, à l’aube de ses 40 ans.



C’est un livre édifiant, consacré à la grâce de conversion, mais je le confesse, un livre qui m’a gêné, dérangé… A l’image de François d’Assise ou de Charles de Foucauld, l’oncle a fait les 400 coups, et pourquoi pas, la grâce frappe les pécheurs qui nous précèdent dans le royaume. Ce qui finit par incommoder, c’est la complaisance avec laquelle l’auteur entreprend de décrire les turpitudes de son oncle avant son retournement. Il y a de l’impudeur et du morbide dans cet étalage qui ne sert qu’à provoquer. D’ailleurs, l’auteur sent bien qu’il exagère : « Certains me reprocheront d’être allé trop loin ; d’autres m’en voudront de raconter jusqu’à quel abîme de désespoir ces expériences l’ont mené. Et qu’ai-je à leur répondre, sinon que ça s’est passé comme ça, que je n’invente rien ». Vraiment ? L’oncle l’est plus là, et l’auteur reconstitue ce passé, en rajoute à l’occasion, d’ailleurs, il s’agit d’un roman, preuve s’il en faut, que la reconstitution du passé trouble de l’oncle Christian tient pour une part de l’imaginaire. « Suis-je toujours en train de chercher la lumière de Dieu en fouinant les poubelles de son passé ? », écrit l’auteur. Peut-être. J’ai fini le livre, mal à l’aise, troublé par cette écriture impudique et nauséeuse. La grâce s’est embourbée, dommage.