Quelle tenue est faite pour ma morphologie ?

Etre bien dans mes vêtements et donc bien dans ma peau c'est possible ! Conseils avisés de deux spécialistes de la mode et de l'image, Aude, fondatrice de la boutique Elizae à Angers et Marine conseillère en image chez Blooming. Et vous le verrez, connaître son corps c'est aussi consommer la mode de manière plus ciblée et donc plus économique et... écologique !