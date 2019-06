Quelques romans à emporter pour l'été

"Qui veut se connaître, qu’il ouvre un livre" disait l’écrivain, critique et éditeur Jean Paulhan. La littérature, quelle qu’en soit la facture, nous enseigne beaucoup plus sur nous-mêmes et les autres que nous ne pourrions de prime abord le penser. Même l’été sur la plage, ouvrir un livre n’est pas un acte anodin : le contenu est parfois explosif, il peut nous transformer ou tout au moins nous aider à savoir qui nous sommes.

Et si l'été était le moment idéal pour lire ? Pour nous mettre à l’écoute de textes aux styles, aux auteurs et aux histoires variés, qui élargissent nos horizons, qui nous ouvrent à des saveurs oubliées ou inconnues... Vous ne savez pas quel roman choisir ? Laissez-vous guider par les conseils d'Aurélie Le Floch, Marie Barbier et Christophe Henning.



LES CONSEILS LECTURE D'Aurélie Le Floch

- Aki Shimazaki, "Maïmaï" (éd. Leméac / Actes Sud, 2019).

- Marc Petitjean, "Le Cœur - Frida Kahlo à Paris" (éd. Arléa, 2018).

- Willa Cather, "La nièce de Flaubert" (éd. du Sonneur, 2012).

- Nina Berberova, "La Grande ville" (éd. Actes Sud, 2003).

LES CONSEILS LECTURE De Marie Barbier

- Hagar Peeters, "Malva" (éd. Actes Sud, 2019).

- Larry Mc Murtry, "Lonesome Dove" (éd. Gallmeister, 2011).

- Francis Stevens, "Le coffret des abîmes" (éd. Marie Barbier, 2019).

- Thomas Mann, "La montagne magique" (éd. Le livre de poche, 1991).

LES CONSEILS LECTURE DE Christophe Henning

- Dai Sijie, "L'évangile selon Yong Sheng" (éd. Gallimard 2019).

- Christian Garcin et Tanguy Viel, "Travelling" (éd. JC Lattès, 2019).

- Sébastien Spitzer, "Dans les flammes de Notre-Dame" (éd. Albin Michel, 2019).

- Antoine de Saint-Exupéry, "Œuvres complètes" (coll. Quarto, éd. Gallimard, 2018)