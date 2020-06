Extrait du livre de Joseph Ratzinger, "l’esprit de la liturgie"

« Dans la liturgie, le mouvement de l’humanité vers Dieu et celui de Dieu vers les hommes se rejoignent dans le Christ, qui veut nous réunir et réaliser l’unique Église, l’unique assemblée du peuple de Dieu. Ainsi, tout se répond : l’horizontalité et la verticalité, l’unicité de Dieu et l’unité de l’humanité, dans la communauté de tous ceux qui adorent en esprit et en vérité ».