Être heureux au travail, y trouver du sens et de la joie, voilà une quête qui peut sembler bien peu réaliste.

Dans leur ouvrage "Reconnexion, mobiliser sa vie intérieure au travail", Xavier de Bengy et Matthieu Jourdan donnent des clés pour une vie professionnelle plus épanouie.

Malgré les inévitables difficultés, dès lors que l’on se met à cultiver sa vie intérieure, à favoriser une écologie personnelle intégrale, tout peut s’orienter différemment. Des intuitions inconnues affleurent à la surface de notre conscience. Cet écho donne un puissant sentiment d’utilité et de capacité d’action.

Mais toutes les intuitions n’ont pas la même saveur. Certaines orientent vers ce que l’on peut engager du meilleur de soi-même et avoir une action positive pour transformer le monde. D’autres peuvent conduire à des impasses ; cela suppose d’apprivoiser ses fragilités, ses peurs et ses attachements, pour garder le cap de l’unité intérieure dans les milles et vents contraires de la vie professionnelle.

Honorer ces intuitions ne va pas de soi. Comme pour un voyage, il faut se préparer et prendre du temps. Un guide progressif, subtil et concret sera utile à tous ceux qui s’interroge sur le sens du travail.

Xavier de Bengy et Matthieu Jourdan occupent des postes de dirigeants d’entreprise. Inspirés par la pensée de l’exemple de Thomas More, leurs parcours professionnels leur ont permis d’identifier et de mettre en pratique des pistes concrètes pour trouver plus d’authenticité et de joie au travail pour eux-mêmes et pour leurs équipes.