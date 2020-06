Recueil "Oeuvres du Temps du Confinement"

Le confinement traduit en peintures, en illustrations, en mots…

Un livre qui rassemble des témoignages sous différentes formes d’expression est né de cette expérience particulière de deux mois liée directement à la crise sanitaire. Le groupe des cafés littéraires d’Aigre et l’association « Les amis de la Bourrache" de Villegats ont édité « Oeuvres du temps du confinement » à partir de peintures, d’illustrations et de textes d’habitants du territoire...

Marie-Claire Schaeffer, des cafés littéraires d’Aigre et Francis Belliard, président des amis de la Bourrache, sont nos invités...