"REDIFF d'été A corps perdu

Qui a enlevé le fils de Pauline ??? Vous le saurez en lisant "A corps perdu" de Marie Talvat et Alex Laloue



et aussi

les semeurs de bonheur de C. Pardi

la villa de verre de C. Swanson

la vengeance de l Ankou de C. Boissel

la chanson de Julien de C. Boissel

la dernière chasse . Boissel

la dernière chasse de JM Grangé

L'été de la grande maison de de Broc