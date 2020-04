REDIFFUSION Les romans sur Notre Dame de Paris

Dans la soirée du 15 avril dernier, la Cathédrale Notre Dame de Paris brûlait. La reconstruction est en préparation. Les trois auteurs chroniqués sont liés à son histoire.

Une aventure monumentale d’Olivier Dutaillis nous conte son architecture, les rôles de Viollet Leduc et Prosper Mérimée, La Conversion de Claudel, texte écrit en 1913, témoigne de la Foi et Notre Dame de Paris de Victor Hugo nous guide au cœur de la Cathédrale et de ses symboles.