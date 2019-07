Régis Latouche (rediffusion)

Né à Verdun en 1968, il est maïtre de conférence à l'Université de Lorraine, Directeur de l'Institut Européen du Cinéma et de l'Audiovisuel à Nancy, et passionné d'histoire. Aujourd'hui, il nous raconte comment le moindre paysan, le plus discret ouvrier de Lorraine était devenu espion au service de l'Etat, entre 1871 et 1914. Régis Latouche.

Son livre : "Des espions partout" aux Ed. Gérard Louis.