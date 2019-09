Reignac Patrimoine - L'Imprévu Festival et la Cie "Les joyeux farfadets"

Reignac Patrimoine est une association active depuis 2013. Elle est centrée sur le patrimoine de cette commune au sud de Barbezieux… Tout a commencé avec la restauration de l’église Saint-Pierre, mais les actions de l’association embrassent tout ce qui peut être la richesse de l’histoire et du savoir-faire de Reignac… Et dès demain seront lancées les Patrimoniales de Reignac.

Robert Vieuille, le président de Reignac Patrimoine et Marie-Françoise d’Incau et Ludovic Barillot, membres de cette association, nous expliquent leur approche.





Deuxième partie :



20 ans d’expositions, de concerts, de spectacles et d’artistes de tous horizons… amateurs et professionnels, en situation de handicap ou pas...

L’Imprévu Festival vous invite une fois de plus ce week-end à Montemboeuf… Encore une fois, il promet de vous surprendre par son bouillonnement d’expressions artistiques. Parmi toutes les structures qui seront représentées ce week-end, le Foyer d’Entreroches de Soyaux, géré par l’ADAPEI. La compagnie « Les joyeux farfadets » se produira avec son spectacle Lucky Luke.

Avec nous, Chantal Etienne, présidente de l’ADAPEI Charente, association parentale au service du handicap, Sylvie Buisson, qui accompagne cette compagnie de théâtre et Deborah Pugnat, hébergée au Foyer résidence de Soyaux et actrice de cette troupe des Joyeux farfadets.