" Réinventer le tourisme - Sauver nos vacances sans détruire le monde ", un essai de Rémy Knafou paru aux éditions du Faubourg, ou encore " Je revenais des autres " de Mélissa Da Costa, paru chez Albin Michel. Deux ouvrages pour passer un très bel été, touristique et littéraire. A découvrir cette semaine en compagnie d'Anne-Sophie Thuard, au micro d'Audrey Rousselle.



" Réinventer le tourisme - Sauver nos vacances sans détruire le monde ", un essai de Rémy Knafou, paru aux éditions du Faubourg.



Contradictions et enjeux. Nous sommes tous des touristes qui supportons mal les touristes. Il est rare de proposer des solutions réalistes, capables de concilier la protection de la planète et le développement d’un secteur économique. Une série de mesures audacieuses et opérationnelles, certaines inédites, d’autres issues d'expériences qui se développent à travers le monde. Pour que nos vacances ne détruisent ni nos sociétés, ni notre environnement.

Les éditions du Faubourg ont lancé en mars 2020 "Les nouveaux possibles", une collection d'essais dirigée par Pierre-Louis Colin. Proposer des solutions pour rendre le monde meilleur et donneR la parole à des experts, intellectuels ou praticiens, porteurs de solutions innovantes.



Le géographe Rémy Knafou est professeur émérite de l’université Paris 1 – Panthéon-Sorbonne,créateur du Festival international de géographie de Saint-Dié-des-Vosges et a fondé et dirigé la première équipe française de recherche dédiée au tourisme.



" Je revenais des autres " de Mélissa Da Costa, paru chez Albin Michel



Philippe a quarante ans, est directeur commercial, marié et père de deux enfants. Ambre a vingt ans, n’est rien et n’a personne. Sauf lui.

Quand submergée par le vide de sa vie, elle essaie de mourir, Philippe l’envoie loin, dans un village de montagne, pour qu’elle se reconstruise, qu’elle apprenne à vivre sans lui. Pour sauver sa famille aussi.



Je revenais des autres est l’histoire d’un nouveau départ. Le feuilleton d’un hôtel où vit une bande de saisonniers tous un peu abîmés par la vie. Le récit de leurs amitiés, doutes, colères, rancœurs, amours aussi.



Le roman des autres, ceux qu’on laisse entrer dans sa vie, ceux qui nous détruisent mais surtout ceux qui nous guérissent.