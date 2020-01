Remi Perrin "Michel Perrin gentilhomme des lettres" (éd. Via Romana)

Rémi Perrin, raconte la vie de son père dans un beau livre, "Michel Perrin, gentilhomme des lettres" (éd. Via Romana), qui est aussi un beau panorama de cette période de grande culture qui va de l'après guerre aux années 1970. On y parle littérature, vie intellectuelle, jazz, journalisme; on y rencontre Darry Cowl, Arletty, Vialatte, Blaise Cendrars, Charensol, et tant d'autres qui ont fait de cet après-guerre un feu d'artifice pour l'esprit et le goût. Ce parcours donne la nostalgie.