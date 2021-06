Frère Rémy Vallejo, frère en religion de Maître Eckhart et spécialiste de la mystique rhénane, nous transporte dans son premier roman Réduit à rien, Les derniers jours de Maître Eckhart, en l’an 1326 à Cologne : le grand théologien dominicain est accusé d’hérésie et jugé par l’Inquisition. Si les actes de ce procès, dernières archives connues de la vie d’Eckhart, inspirent une partie de ce roman, ce sont surtout les sermons de Maître Eckhart, diffusés par son disciple Jean Tauler, qui nourrissent le récit et donnent à entendre le souffle d’une grande voix qui nous ouvre au mystère d’humilité.