Rencontre avec Alexandre Siniakov, prêtre orthodoxe russe

Aujourd'hui dans Voyage en récit, partons à la rencontre du hiéromoine Alexandre Siniakov, prêtre orthodoxe russe qui a créé le séminaire orthodoxe russe de Paris en 2009. Du Caucase russe d'où il est originaire, découvrons son itinéraire l'ayant conduit à aimer notre pays et notre langue française, l'itinéraire d'un pèlerin russe pétri de spiritualité, de dialogue interreligieux, mais aussi de l'oeuvre de Bernanos... et de course d'endurance hippique !