Rencontre avec Anne Villedey, artiste peintre engagée !

Portraits de famille ou encore tableaux religieux, Anne Villedey, artiste angevine nous dit tout sur ses inspirations et les techniques qu'elle utilise.

Autre rencontre celle du responsable du patrimoine de Doué-en-Anjou qui nous parlera de fouilles et autres richesses patrimoniales et enfin Cécile Adrien a poussé pour nous les portes (fermées au public) du musée des Beaux-arts d'Angers...