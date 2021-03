Aujourd'hui dans Voyage en récit, suite et fin de notre conversation avec Clément Guarneri de la bouquinerie du quai St Michel. Puis retour à Brest-même où nous retrouvons Monsieur Gonzalo Bustos de l'ensemble Sillages, au Quartz, qui nous parlera du festival Electrocution, qui célèbre cette année sa 7ème édition et se déroulera en direct le 26 mars à 21h. Une soirée placée sous le signe de l'innovation, de la création et de la découverte !