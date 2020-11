Rencontre avec Jean-Michel Molkhou, auteur d'ouvrages sur la musique

Aujourd'hui et pour encore deux semaines, votre émission Voyage en récit devrait plutôt s'intituler Voyage en musique ! Commençons par une rencontre radiophonique avec Monsieur Jean-Michel Molkhou, auteur des deux livres sur les grands violonistes et les grands quatuors à cordes du XXème siècle. Grâce à lui et ses diffusions discographiques pendant les confinements, partons à la découverte d'hommes et de femmes qui, par leur art et leur répertoire, firent et font encore vibrer nos âmes !