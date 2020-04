Rencontre avec Julien Hervier 1/2

" La peur est l'un des symptômes de notre temps. " écrit Ernst Jünger dans son Traité du rebelle ou le Recours aux forêts.

À l'heure où partout dans le monde, chacun de nous est invité à réduire drastiquement ses activités et à rester chez soi, l'heure est venue de se terrer, de se confiner. Cette limitation physique n'est-elle pas l'occasion d'une descente intérieure, spirituelle ? Face à la mort et au nihilisme semblant gagner partout, Jünger invite l'homme à recourir à l'imagination, au poème, en un mot à la forêt, " ce royaume intérieur, ce havre, cette terre natale, la paix et la sécurité, que chacun porte en son cœur. "



Rencontre avec Julien Hervier, qui vient de republier (éditions de la Pochotèque) cet essai de Jünger !