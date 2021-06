Rencontre avec Laurent Meijer, biologiste à Roscoff

Aujourd'hui, notre voyage radiophonique revient en Finistère pour une escale en pointe de Perharidy à Roscoff, pour rencontrer Monsieur Laurent Meijer, biologiste, amoureux de la vie marine, cherchant à la comprendre en l'étudiant en vérité.



Spécialiste de la biologie cellulaire et moléculaire, il étudie les kinaes, enzymes impliquées dans la régulation de l’activité des cellules. Son laboratoire a développé plusieurs centaines de molécules inhibitrices de ces enzymes, dont la Roscovitine issue d’œufs d’étoile de mer, qui présente un grand intérêt dans le traitement de la mucoviscidose, de la polyarthrite rhumatoïde et de certains cancers. Actuellement, les travaux portent sur une molécule impliquée dans la lutte contre les déficits cognitifs de la trisomie 21 et le développement de la maladie d’Alzheimer, la Leucettinib 21, dérivée d’un produit naturel fabriqué par une éponge marine du Pacifique, nommée Leucetta.