Rencontre avec... Les coups de coeur de la médiathèque protestante

1-Heimat – Loin de mon pays, de Nora Krug, aux éditions Gallimard, entre bande dessinée et album photo, est le récit d’une enquête familiale. L’auteur, illustratrice allemande immigrée aux Etats-Unis, constatant son malaise d’être de nationalité allemande, se demande si ses aïeuls n’auraient pas adhéré à l’idéologie nazie. Un ouvrage exceptionnel.

2-L’homme qui répare les femmes, un documentaire bouleversant de Thierry Michel, sur la personne et le travail du Prix Nobel 2019. Denis Mukwege, gynécologue, s’investit depuis plus de vingt ans pour soigner et réparer les femmes victimes de viols et de violences. En République démocratique du Congo, le viol systématique est utilisé comme arme de guerre et Denis Mukwege lutte pour dénoncer l’impunité dont jouissent les coupables.

3-Rencontre dédicace jeudi 23 mai à 18h, pour écouter le pasteur Yves Parrend, présenter son ouvrage Pierre Toussain, réformateur et homme libre. L’histoire d’un notable lorrain, chanoine de la cathédrale de Metz, qui grandit dans le catholicisme, puis découvre l’humanisme et choisit la Réforme.