Rencontre avec Maud Tabachnik et son dernier thriller Jours de glace

Les gens croient que le mal n’existe pas, que l’humain n’est pas mauvais, qu’il a des circonstances atténuantes. J’ai toujours pensé que le mal faisait partie de notre ADN. Maud Tabachnik est l’auteure d’une trentaine de polars devenus cultes, notamment « Le Cinquième jour » et « Le Festin de l’araignée ». Ses héroïnes et ses héros sont souvent des survivants, la vengeance et la justice étant au cœur de ses intrigues. Plébiscitée comme « l'un des vingt meilleurs auteurs de thrillers français et l’une des pionnières du noir au féminin » par Le Monde et par Gérard Collard, son écriture singulière et envoûtante est souvent comparée à celle de Fred Vargas.