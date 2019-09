Rencontre avec Phong Damieux (2/2)

Le cerveau, organe vital s'il en est et domaine de la réflexion, des pensées, de l'agir, des émotions. Partons en voyage pour découvrir ce qu'il a de plus beau et comment la neurochirurgie, discipline spécialisée dans la chirurgie du système nerveux central et du système nerveux périphérique, aide et soigne les patients. Rencontre avec le docteur Dam Hieu, neurochirurgien.