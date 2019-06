Rencontre de Guillaume Bianco

Petit retour dans le temps ! Nous sommes en janvier à Angoulême et c'est à ce moment que Michel Bonnet et ses étudiants rencontreront Guillaume Bianco. Auteur de "Billy Brouillard" et d' "Ernest et Rebbeca", il s'agit d'un auteur famille et humoristique mais dont le fond est plus complexe qu'il n'y paraît. Ses oeuvres, ses influences, sa façon de travailler... Tout vous sera révélé dans ce nouveau "Kiosque à BD" !