Rencontre de la vie associative SAVA16 - NEC Sud Charente

Première partie :



Le SAVA 16, le collectif de structures d’aide à la vie associative de la Charente. Hier, il organisait une rencontre départementale de la vie associative… une rencontre en ligne entre 18h et 20h…

Sylvain Colmar, de la Fédération charentaise des Oeuvres Laïcs, association membre de SAVA 16, est l'invité.







Deuxième partie :



Pendant deux jours, des échanges ont été portés par l’Espace Numérique sud Charente…

La structure a organisé un NEC comme Numérique en communs. Un événement avec différents enjeux et ayant pour objectif de parler et faire parler de tiers-lieux et de médiation numérique. Deux jours pour montrer ce que vit le Sud-Charente dans le domaine et pour élargir les horizons...

Avec nous, Bertrand Mercadé, le directeur de l’Espace Numérique Sud Charente