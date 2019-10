Rentrée Littéraire 2019 (Suite)

Ce mois-ci, je continue ma petite sélection des romans de la rentrée, et deux titres que vous avez peut-être ratés cet été :

Le Général a disparu, Georges-Marc Benamou, Editions Grasset et Fasquelle

La caravane du Pape, Hélènes Bonafous-Murat, Editions Le Passage

Donne-moi des fils ou je meurs, Maud Jan-Ailleret, Editions Grasset et Fasquelle

Itinéraire d'un croyant gâté, Jean-Marc Paing, Editions du Sacré Coeur

Les disciples invisibles (6 tomes), Cyril Lepeigneux, Éditions MAME

Et en musique :

Générique : Minor Swing, par Antoine Santamaria du collectif Entre amis

Rallumeurs d'étoiles, HK et les Saltimbanks

Maître et Seigneur, JMJ Paris 1997