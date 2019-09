[Rentrée littéraire] Allez vers un ailleurs

C'est la rentrée littéraire, le rendez-vous des livres, des auteurs et des découvertes. Pas moins de 524 romans arrivent en librairie en quelques semaines, pour nous faire voyager, nous divertir et nous émouvoir. Parmi eux, 336 titres français et presque autant d'auteurs à (re)découvrir. Christophe Henning a sélectionné cette semaine le roman de Jeanne Benameur, "Ceux qui partent" (éd. Actes Sud) et "Nafar", de Mathilde Chapuis (éd. Liana Levi).