[Rentrée littéraire] Des mots du quotidien, avec Philippe Delerm et Annabelle Combes

"L'extase du selfie", de Philippe Delerm

Il n'est guère besoin d'aller très loin pour s'amuser, s'émerveiller et peut-être philosopher. Avec Philippe Delerm ce sont les gestes du quotidien qui prennent de l'épaisseur, qui nous révèlent comme un négatif photographique les traits de nos existences trop souvent voilées pas nos regards aveugles.



"La calanque de l'aviateur", d'Annabelle Combes

Léna a besoin de s'enraciner quelque part pour s'émerveiller à nouveau, apprendre à vivre et respirer. Et c'est dans cette ville du Cotentin, où tout le monde se connaît, qu'elle va retrouver les gestes du quotidien et l'énergie d'aller vers les autres, de renouer avec les mots.



Le coup de cœur d'Odile Riffaud

Depuis le très sarcastique "Testament à l’anglaise" (1994) on guette les romans de Jonathan Coe. En cette rentrée littéraire, il publie "Le cœur de l’Angleterre". Le cœur de l’Angleterre géographiquement, cela correspond à la région des Midlands, d’où l’auteur est originaire. C’est là que vivent les héros du roman : dans "Bienvenue au club" (le premier tome de la trilogie), ils étaient adolescents à Birmingham dans les années 70, cette fois ils ont le cheveu grisonnant, on est dans les années 2010 et leur quotidien est rattrapé par… le Brexit. Qu’est-ce que l’Angleterre profonde ? Comment définir l’identité anglaise ? Ces questions reviennent tout au long du roman.