[Rentrée littéraire] Désirs et destinées

Tout le monde s’accorde sur l’émancipation des femmes, enfin à l’ordre du jour mais dans les faits comment les relations amoureuses, les relations de chacun et la vie ensemble peuvent-elles s’organiser ?



"L’intimité" (Actes Sud)

La maternité vue à travers le prisme de notre société. C’est le sujet de ce "magnifique roman, foisonnant", selon Christophe Henning. Les portraits de trois femmes et un homme. Tout commence avec un drame, la mort de Adda, dont l’accouchement se passe mal.

"Il est encore très vrai très concrètement que les femmes donnent beaucoup plus de temps au travail domestique, aux enfants que les hommes. Il y a une inégalité dans la famille dans la répartition des rôles qui se retrouve dans les inégalités de carrière , de salaire… La question mérite d’être posée », estime Alice Ferney. Moment d’incroyable bouleversement des relations des structures familiales. "Je me suis demandé s’il était possible de faire rentrer dans une histoire romanesque le plus possible de problèmes liés à ces évolutions, aussi bien la recomposition des familles, les questions liées au désir d’enfant, le désir des hommes, la question des nouvelles techniques de procréation. Est-on à un moment où on va rendre équivalent le fait d’avoir un enfant de façon sexuelle ou de façon artificelle ?"



"Prudence et passion" ( Albin Michel)

Elena et Marianne sont sœurs et bien différentes mais elles ont toutes deux confrontées à la société en ébulltion. Comment mener son existence quand on se trouve en décalage avec le monde dans lequel on vit? Il y a une filiation entre ce roman et de Christine Jordis et celui de Jane Austen, "Raison et Sentiments", qui opposait deux soeurs qui proposaient deux regards sur la vie, Elinor, paragon de la modération et la sagesse et Marianne, qui personnifie l'audace.



"Trouvant que le monde actuel pose des problèmes multiples et nous plonge dans un chaos et nous prive de repères, je pensais à Jane Austen dont j’ai préfacé pour l’édition Folio Classique deux ou trois romans que je connais bien. Qu’aurait-elle dit cette femme que l’on taxe de conservatrice devant les soubresauts et la violence qui agite notre monde ? Je me suis dit qu’il serait bien de prendre une de ses héroïnes que j’appelle Elena et de la plonger dans le monde actuel, en étudiant les contraintes auxquelles elles étaient livrées et qui sont aujourd’hui devenues une liberté dont nous ne savons exactement que faire et qui parfois nous pèse". "

"Souvent, les mots déchaînent un blâme, des insultes et une catégorie infamante dans lequel on vous met. Je pense que la tolérance, celle d'une Elena, est une de vertus nécessaires à la vie en société", constate Christine Jordis.