[Rentrée littéraire] Destinées juives, du ghetto au kibboutz

En cette période de rentrée littéraire, des centaines de romans arrivent en librairie, de quoi s'échapper du Covid avec de grandes histoires... Les deux romans d'aujourd'hui nous parlent de la grande histoire, avec ses horreurs, ses douleurs, ses espoirs et ses échecs.

"Rachel et les siens" (éd. Grasset)

Metin Arditi nous raconte l'histoire de deux familles, l'une arabe, l'autre juive, qui vivent en harmonie à Jaffa, jusqu'à ce que le XXe siècle parte à la dérive.

"La chasse aux âmes" (éd. Plon)

Sophie Blandinières nous mène en enfer. Elle nous montre de l'intérieur la vie du ghetto de Varsovie, quand l'inimaginable survient, que la ville devient prison, quand des hommes, des femmes, des enfants, sont victimes du tragique, aveuglément.

Une seconde chance pour les romans du confinement...

Et si on donnait une seconde chance aux romans parus durant le premier semestre 2020 ? Des livres sortis alors que les librairies étaient fermées et que l'on ne veut pas voir passer à la trappe : parmi eux, "Louise des Ombrages", parus trois jours avant le confinement. Son auteur, Yves Viollier nous en parle.