[Rentrée littéraire] Être une femme libérée, vraiment

Au pied de la lettre revient pour une nouvelle saison. Et pour cette première émission de la rentrée, Christophe Henning reçoit Véronique Olmi et une nouvelle et jeune romancière, Capucine Delattre. Dans cette rentrée il est souvent question de femmes, qu'ils s'agisse de leurs blessures, de leurs combats, de leurs victoires aussi.

"Les évasions particulières", de Véronique Olmi

Sabine, Hélène et Mariette sont chacune à leur manière des battantes. Les trois sœurs partent à la conquête de leur liberté, au risque de bousculer les équilibres familiaux. Trois ans après "Bakhita" (2017), Véronique Olmi revient avec une grande fresque familiale et sociale, qui ne ressemble en rien à son précédent roman. Et pourtant, la romanière renoue avec les thèmes de la liberté, de l'accomplissement et du destin.

"Les déviantes", de Capucine Delattre

Anastasia est brillante. À 29 ans, elle est à l'aube d'une grande carrière, quand elle est rattrappée par un cancer du sein. Et si c'était l'occasion d'un sursaut ? À tout juste 20 ans, Capucine Delattre signe un roman d'une étonnante maturité, d'une force surprenante.