[Rentrée littéraire] Le secret des montagnes, avec Erri De Luca et Olivier Mak-Bouchard

En cette rentrée littéraire, deux livres nous entraînent en montagne, ce cadre magique et imposant fait de pièges et de beauté, de grands espaces où se confrontent l'homme et la nature, et peut-être aussi la vraie nature de l'homme. "Impossible", d'Erri De Luca et "Le Dit du Mistral", d'Olivier Mak-Bouchard.

"Impossible", d'Erri De Luca

Erri De Luca met en tête à tête un magistrat et un ancien activiste d'extrême gauche. Un homme est mort tombé au fond d'un ravin : accident ou meurtre ? Cette rencontre impossible est-elle seulement le fruit d'une conïncidence ?

"Le Dit du Mistral", d'Olivier Mak-Bouchard

Qui n'a jamais gratté la terre en espérant dénicher un trésor ? Quand le narrateur vient en aide à son voisin, il ne sait pas encore tout ce qu'il va devoir faire, sans compter que la montagne résiste. Réveiller les légendes n'est pas sans conséquences...

Les romans du confinement

Sorti le 26 février, juste avant le confinement, "Les lendemains", roman de Mélissa Da Costa, raconte l'histoire d'Amande, une jeune femme de 29 ans, qui voit sa vie en éclats. Elle décide de partir d'isoler en Auvergne. Petit à petit, grâce au contact avec la terre elle va revenir vers la vie et dépasser son chagrin.

La chronique Poésie de Stéphane Bataillon

La poésie fait l'actualité ! L'entrée au Panthéon de Verlaine et Rimbaud fait l'objet d'une pétition signée par plusieurs anciens ministres et ministre : cela va-t-il aboutir ? La polémique enfle. En attendant d'en savoir plus, Stéphane Bataillon lit deux poèmes, l'un de Verlaine, l'autre de Rimbaud, qui ont tous deux le même titre : "Marine". Sans doute que le Panthéon n'était pas le rêve de Rimbaud...