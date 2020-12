"Résister à la modernité" avec Matthieu Giroux

Déjà en 1946...

L’écrivain Georges Bernanos nous avait averti en 1946 dans La France contre les robots : « On ne comprend absolument rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. »



Le parti-pris philosophique de la modernité

Si la modernité est une période historique définie, elle désigne également un parti-pris philosophique dont les conséquences esthétiques et politiques structurent toujours le monde dans lequel nous vivons. Cette modernité suscite néanmoins des résistances chez ceux qui, penseurs et artistes, refusent le combat qu’elle mène contre toute forme de mystère, de sacré et d’intériorité. Regroupés sous le nom d’antimodernes, loin de former une école de pensée homogène, nous partons avec Matthieu Giroux à la rencontre de ces rebelles qui, de Maistre à Guénon et de Chateaubriand à Dostoïevski, contestent l’hégémonie d’un corpus philosophique que ni la critique, ni les contradictions ne semblent épuiser.

Résister à la modernité, direction Matthieu Giroux et Younes Bousenna, Ed. du Rocher.