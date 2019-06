Respire Jazz festival et les 50 ans du CSCS du quartier de La Grandfont

11h00-11h30

Le 11éme festival respire jazz s’ouvre vendredi à l’abbaye de Puypéroux en sud Charente. Jusqu’à dimanche groupes et artistes vivront aux rythmes du jazz. Des artistes comme Anne Pacéo, Géraud Portal, ou plus localement l’Orphéon MéléHouatts ensemble de l’école départementale de musique. Roger Perchaud président de l’association « Respire jazz » et Pierre Perchaud directeur artistique du festival présente cette édition chaleureuse.





Le Centre social du quartier de la Grand Font à Angoulême fête ses 50 ans vendredi. Le Club aînés jeunes très vite baptisé « CAJ » a toujours été un lieu de mixité sociale. Le président du CAJ Jean Pierre Brunet, originaire du quartier, avant de passer la main nous livre ses souvenirs.