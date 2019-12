Emportés, brinquebalés par les flots, chahutés par les aléas de la vie, un homme et une femme, un couple, errent en mer sur un rafiot. Leurs possesion, quelques souvenirs qu'ils déclinent en anglais ! Oh, un anglais "de cuisine" facile à comprendre, émaillé d'ailleurs de phrases en français.Une table, un usage inventif et surprennant des objets, ils nous embarquent dans un

récit burlesque à l'ironie féroce avec trois fois bien. "Ils", c"est un duo, Grégory Houben qui signe aussi les musiques et notre invitée Agnès Limbos qui a conçu le spectacle. La simplicité face à la soif d'accumulation de richesses.

Si vous voulez les applaudir, restez branchés sur "Ressacs" sur internet et ajouter à votre biblitothèque le livre de notre invitée, Agnès Limbos.