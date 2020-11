Restos du coeur Charente - La marque Pitigaïa

Première partie :



Cette semaine, l’association Les Restos du Coeur a lancé officiellement sa campagne d’hiver… dans un contexte très particulier de crise sanitaire depuis 8 mois avec des conséquences sociales...

Catherine Augustin, la présidente des restos du Coeur en Charente, est notre invitée pour faire le point.





Deuxième partie :



Une marque pensée pour le bien-être et la santé des bébés…

Pitigaïa est portée par des jeunes femmes qui sont aussi mamans… Elles ont développé une gamme d’articles de puériculture basée sur des valeurs écoresponsables et durables. La marque Pitigaïa est née avec beaucoup d’ambition il y a quelques mois seulement mais à partir d’expériences et de compétences déjà mises en communs…

Aline Gros, l’une des cofondatrices est avec nous.