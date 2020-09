Retour en enfance aujourd'hui pour Jeanne et Alexis.

Elle vous présente aujourd'hui le livre Enfances, par deux auteurs qui ont marqué la sienne, le dessinateur Claude Ponti et la romancière Marie Desplechin. Alexis de son côté vous présente sa BD favorite de sa collection qui devrait ravire petits et grands : De Capes et de Crocs, une série d'aventures haute en couleur !