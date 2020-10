Riff Reb's - 1/2

"Un fantasme vieux de 30 ans à assouvir", c'est ainsi que le grand dessinateur Riff Reb's décrit son travail autour du roman de Jack London "Le vagabond des étoiles", adapté en bande dessinée. Alors que le second et dernier tome vient de paraître aux Editions Noctambules, Michel Bonnet vous propose une rencontre sur 2 émissions de ce dessinateur qui a osé faire le lien entre BD et littérature classique.